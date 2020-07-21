حفل تسلّم شهادات أراضٍ منظفة من قبل منظمة المجموعة الاستشارية للألغام

الخميس, 24 أيلول 2020

عَقَدَ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام اجتماعاً اليوم عبر تقنية الفيديو، حيث جرى تسليم شهادات أراضٍ تمّ تنظيفها من الألغام والقنابل العنقودية من قبل المجموعة الاستشارية للألغام MAG. شارك في الاجتماع السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو، حيث ألقى كلمة بلاده فأكد مواصلة العمل مع الجانب اللبناني لتنظيف الأراضي المتبقية، كما عبّر عن اعتزاز حكومة اليابان بتقديم الدعم للبنان لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من أراضيه واستثمارها مشيراً إلى أن الدعم المخصص لهذا العمل قد تجاوز 8 مليون دولار.