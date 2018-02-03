حفل تسلّم عتاد مقدّم هبة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الجمعة, 06 تموز 2018

أقيم قبل ظهر اليوم حفل تسلّم مكاتب في ثكنة بنوا بركات – صور، لمناسبة الانتهاء من أشغال التأهيل فيها بتمويل من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روبير العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان العقيد JIN CHUL HO، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والقوات الدولية، وقد ألقى العميد الركن العلم كلمة بالمناسبة نوّه فيها بالدعم الذي تقدّمه الوحدة الكورية للجيش اللبناني والنشاطات الاجتماعية والإنمائية التي تقوم بها لمصلحة المواطنين الجنوبيين، كما ألقى العقيد JIN CHUL HO كلمة أثنى فيها على التعاون القائم بين الجانبين، معرباً عن استعداد الوحدة الكورية إلى تقديم المزيد من المساعدات للجيش اللبناني. وفي الختام تلا العميد الركن العلم كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه للعقيد JIN CHUL HO ، كما قدم له درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان.