حفل تسلّم كمية من المعدات الخاصة بإدارة وضبط الحدود

الخميس, 21 حزيران 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة اللواء اللوجستي في كفرشيما، حفل تسلّم كميات كبيرة من المعدات الخاصة بإدارة وضبط الحدود لمصلحة الجيش اللبناني مقدّمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD، وذلك بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وممثلين عن كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للدفاع المدني.

وقد ألقى كل من ممثل الاتحاد الأوروبي السيد REIN NIELAND والممثل الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD السفير السابق عبد المولى الصلح كلمة، مؤكدين أهمية المعدات المقدمة في تعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية في مجال ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل باتجاه الأراضي اللبنانية. كما ألقى ممثلو الأجهزة الأمنية كلمات شكروا فيها الاتحاد الأوروبي على بادراته المتواصلة لزيادة إمكانيات الأجهزة في هذا المجال.

في الختام تلا العميد الركن اسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى ممثل الاتحاد الأوروبي.