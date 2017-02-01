الاثنين, 05 حزيران 2017

أقيم في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما، حفل تسلّم كميّة من التجهيزات الرياضية والأمتعة العسكرية الشخصية مقدّمة من السلطات الكندية لمصلحة الجيش اللبناني، وذلك بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن جان فرح ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد العمليات المشتركة في الجيش الكندي الجنرال Stephen BOWES والوفد المرافق، والسفيرة الكندية في لبنان السيدة Michelle Cameron.

وقد ألقى كلٌّ من السفيرة Cameron والجنرال BOWES كلمة في المناسبة، نوّها فيها بجهود الجيش اللبناني وإنجازاته المميّزة في مكافحة الإرهاب، وأعربا عن التزام دولة كندا مواصلة تقديم الدعم له، وتطوير علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

من جهته، تلا العميد الركن فرح كتاب شكرٍ باسم العماد قائد الجيش إلى السلطات الكندية وسلّمه للجنرال BOWES، أعرب فيه عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين والجيشين الصديقين، خصوصاً الاجتماعية والثقافية والإنسانية منها، كما قدّم له درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان.