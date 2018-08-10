حفل تسلّم معدات مقدمة من السلطات الأميركية لمصلحة بلدية المنية بحضور ممثل العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 18 أيلول 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في بلدية المنية - طرابلس، حفل تسلّم معدات لتجهيز سيارة إسعاف تابعة للبلدية المذكورة، مقدمة كهبة من وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية في لبنان، وذلك بحضور مسيّر أعمال مديرية التعاون العسكري – المدني العميد الركن إيلي أبي راشد ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلين عن وحدة التعاون العسكري - المدني في السفارة الأميركية، ورئيس بلدية المنية السيد ظافر زريقة إلى جانب عدد من الضباط وفعاليات المنطقة.

وقد ألقى العميد الركن أبي راشد كلمة جاء فيها: "إننا نرى في المبادرات الأميركية خير تعبير عن تمسك الولايات المتحدة الأميركية بعلاقات الصداقة التي تربطها بلبنان، والتزامها الثابت بدعم الجيش لمواجهة التحديات المختلفة". من جهته، شكر رئيس بلدية المنية قيادة الجيش ومديرية التعاون العسكري - المدني في السفارة الأميركية على تقديم الهبة.

وفي الختام جرى تبادل الدروع وأقيم حفل كوكتيل للمناسبة.