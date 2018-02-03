حفل تسلّم منشآت مسبقة الصنع هبة من الوحدة الفنلندية العاملة في القوات الدوليّة

الثلاثاء, 24 تموز 2018

أقيم قبل ظهر اليوم حفل تسلّم هبة في ثكنة بنوا بركات – صور، عبارة عن /12/ منشأة مسبقة الصنع مقدّمة من الوحدة الفنلندية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمصلحة الجيش اللبناني. حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روبير العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الفنلندية المقدمMarco hirsimäki ، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والقوات الدولية. وقد ألقى العميد الركن العلم كلمة في المناسبة نوّه فيها بالدعم الذي تقدّمه الوحدة الفنلندية للجيش اللبناني، ومؤكداً مواصلة التعاون في الأيام القادمة، بما يسهم في دعم الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية، والتطبيق الكامل لمندرجات القرار 1701. كما ألقى المقدم hirsimäki كلمة أثنى فيها على التعاون القائم بين الجانبين، معرباً عن استعداد الوحدة الفنلندية إلى تقديم المزيد من المساعدات للجيش وأهالي المنطقة.