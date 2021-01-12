حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الأميركية لصالح الجيش اللبناني

الجمعة, 26 آذار 2021

أُقيم في قاعدة حامات الجوية حفل تسلّم منشآت مقدّمة هبة من السلطات الأميركية للجيش اللبناني، بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن الطيار زياد هيكل والسفيرة الأميركية لدى لبنان السيدة دوروثي شيا وعدد من الضباط.

وألقى العميد الركن الطيار هيكل كلمة جاء فيها: " إنّ المنشآت التي نتسلّمها اليوم هي خير مثالٍ على التزام السلطات الأميركية بدعم الجيش اللبناني في مختلف المجالات." وختم موجّهاً الشكر باسم قائد الجيش إلى السلطات الأميركية لتمويلها المشروع، ومنظّمة MAG التي نفّذته وجميع من ساهم فيه.

من ناحيتها، توجّهت السفيرة الأميركية بالشكر للعميد الركن الطيار هيكل ورئيس منظمة MAG على تعاونهما لإنجاح هذا المشروع. ونوّهت بأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، والتي تمثّلت في عدّة مشاريع وهبات تم إنجازها خدمةً للأهداف المشتركة بين الجانبين، مؤكدةً التزام السلطات الأميركية بهذا التعاون.