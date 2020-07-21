حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات التركية لصالح الجيش اللبناني

الأربعاء, 21 تشرين الأول 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في مديرية العتاد، حفل تسلّم كمية من الذخيرة من عيارات مختلفة مقدمة كهبة من السلطات التركية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير التركي في لبنان السيد Hakan Çakil، إلى جانب عدد من الضباط.

وأكد السفير Çakil أهمية التعاون بين الجيشين، معرباً عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، كما ألقى العميد الركن نصر كلمة جاء فيها: " تُعتبر ذخائر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي نتسلمها اليوم مهمّةً لتعزيز قدرات مؤسستنا، بخاصة لناحية العمليات الأمنية التي تقوم أساساً على المقاتل الفرديّ، وتشكلّ جزءاً أساسيًّا من جهود الجيش لصون الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي للاعتداءات الخارجيّة. ولا شك في أنّ هذه المبادرة ومثيلاتها نابعة من الثقة التي توليها دولة تركيا لنا، وهي ثقة غالية نقدرّها أشد تقدير".

وفي الختام، تلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفير التركي وقدّم له درعاً تذكارياً، تقديراً لجهوده المبذولة في هذا الإطار.