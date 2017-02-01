حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح الجيش اللبناني

الخميس, 30 كانون الثاني 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في لواء الدعم – فوج هندسة، حفل تسلّم عتاد مقدم كهبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني، بحضور كلّ من العميد الركن زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمستشارة الأولى للسفير الفرنسي في لبنان السيدة Salina Grenet – Catalano، إلى جانب عدد من الضباط. وألقت السيدة Catalano كلمة بالمناسبة، أكدت فيها أهمية التعاون بين الجيشين، معربةً عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. كما ألقى العميد الركن نصر كلمة جاء فيها: "إننا نرى في المبادرات الفرنسية المتكررة تجاه الجيش اللبناني، والتي نشهد واحدة منها اليوم ونحن نتسلّم هذه الهبة، خير تعبير عن تمسك دولة فرنسا بعلاقات الصداقة التي تربطها بلبنان، والتزاماً ثابتاً من قبلها بنشر السلام والاستقرار في ربوعه، وقناعة راسخة بدور الجيش اللبناني، الضامن لسيادة الوطن واستقلاله".

في الختام، تلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى المستشارة الأولى للسفير الفرنسي وقدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهودها المبذولة في هذا الإطار.