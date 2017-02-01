حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفنلندية لصالح الجيش اللبناني

الاثنين, 27 كانون الثاني 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات – صور، حفل تسلّم هبة لمصلحة الجيش اللبناني من السلطات الفنلندية، عبارة عن ترميم مبنى وتقديم مولد كهربائي، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روجيه حلو ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الفنلندية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المقدم SIMO ERIK PESO، بالإضافة إلى ضباط من الجيش واليونيفيل.

وفي الختام، تلا العميد الركن حلو كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه للمقدم PESO، كما قدم له درع الجيش التذكاري.