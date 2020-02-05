حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الهولندية لصالح الجيش اللبناني

الثلاثاء, 18 شباط 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي – ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما، حفل تسلّم عتاد عبارة عن 15 آلية نوع DAF مقدم كهبة من السلطات الهولندية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن ابراهيم عبود قائد اللواء اللوجستي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والملحق العسكري الهولندي في لبنان المقدم Carel GERRITSEN، إلى جانب عدد من الضباط. وألقى العميد الركن عبود كلمة جاء فيها: "يستمر هذا التعاون بكل زخم واندفاع، بخاصة في مجالات التدريب والتسليح واللوجستية، وفي مشاركة الوحدات الهولندية ضمن إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بهدف المساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ربوع منطقة الجنوب. وهنا لا بدّ من التنويه بتضحيات عناصر هذه الوحدات وجميع عناصر القوات الدولية، والثناء على تحلّيهم بروح المسؤولية والمناقبية والانضباط، وحسن معاملة الأهالي، إضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في نشاطات إنمائية وثقافية متنوعة ".

في الختام، تلا العميد الركن عبود كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى المقدم GERRITSEN وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهوده المبذولة في هذا الإطار.