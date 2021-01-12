حفل تسلّم هبة مقدمة من القوات المسلحة المصرية

الثلاثاء, 15 حزيران 2021

في إطار المساعدات التي يتلقاها الجيش اللبناني من الدول والجيوش الصديقة، أقيم قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت حفل تسلّم 305 أطنان من المساعدات الغذائية، مقدمة كهبة من القوات المسلحة المصرية إلى الجيش اللبناني، بحضور القائم بأعمال السفارة المصرية في لبنان السيد تامر حماد، واللواء الركن الياس الشامية ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس أركان إدارة التعيينات في القوات المسلحة المصرية العميد - أركان حرب - محمد صلاح الدين زيدان، والملحق العسكري المصري العميد صلاح جنيدي إلى جانب عدد من الضباط اللبنانيين والمصريين.