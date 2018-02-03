حفل تسلّم هبة مقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمصلحة الجيش اللبناني

الجمعة, 29 حزيران 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات - صور، حفل تسلّم هبة عبارة عن منشآت مسبقة الصنع وسيارة إطفاء وقطع غيار مولدات كهربائية مقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمصلحة الجيش اللبناني، وذلك بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روبير العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، على رأس وفد مرافق، الى جانب عدد من الضباط.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الأمم المتحدة، ثمّ ألقى اللواء بيري كلمة في المناسبة، أكّد فيها أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل في منطقة جنوب الليطاني، لما له من أثر في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، ألقى العميد الركن العلم كلمة شكر فيها قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان على ما قدمته من مساعدات، كما قدّم للواء بيري درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان.