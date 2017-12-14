حفل تسلّم هبة مقدّمة من السلطات الصينية

الأربعاء, 20 كانون الأول 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة اللواء اللوجستي في كفرشيما، حفل تسلّم 60 مولّداً كهربائياً، مقدّمة هبة من السلطات الصينية لمصلحة الجيش. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز بالوكالة العميد الركن ميلاد أسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الصيني السيد Wang Xian على رأس وفد مرافق إلى جانب عدد من الضباط. وقد ألقى العميد الركن أسحق كلمة بالمناسبة شكر فيها السلطات الصينية على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، منوهاً بالتعاون العسكري القائم بين الجيشين الصديقين، وبجهود الوحدة الصينية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة المؤقة في لبنان.

من جهته، ألقى السفير الصيني كلمة بالمناسبة، أعرب فيها عن تقدير بلاده لجهود الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان وفي مكافحة الإرهاب، مؤكداً عزم سلطات بلاده على الاستمرار في تعزيز قدراته اللوجستية والقتالية. وفي الختام تلا العميد الركن أسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفير Wang Xian، كما قدّم له درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان.