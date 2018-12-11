حفل تسلّم 12 آلية في قيادة قطاع جنوب الليطاني– صور

الثلاثاء, 04 كانون الأول 2018

أقيم في قيادة قطاع جنوب الليطاني– صور، حفل تسلّم 12 آلية، مقدمة هبة من السلطات الكورية لمصلحة الجيش اللبناني. وقد حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الكورية العاملة في الجنوب العقيد Seokmo Gu، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والقوات الدولية. وفي الختام، تلا العميد الركن اسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه للعقيد Gu، كما قدم له درع الجيش التذكاري.