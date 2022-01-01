حفل تشييد مبنى راداري في مركز العريضة

الأربعاء, 07 كانون الأول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في مركز العريضة الراداري التابع للقوات البحرية حفل لمناسبة الانتهاء من تشييد المبنى العائد للمركز، المقدم كهبة من السلطات الألمانية للجيش اللبناني، وذلك بحضور اللواء الركن بيار صعب عضو المجلس العسكري ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الألماني في لبنان السيد Andreas KINDL إلى جانب عدد من الضباط والحضور.

وفي ختام الحفل تلا اللواء الركن صعب كتاب شكر وسلمه للسيد KINDL، وقدم له درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده.