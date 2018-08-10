الجمعة, 07 أيلول 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة داني حرب - غوسطا، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد فوج المجوقل العميد الركن جان نهرا ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور عدد من الضباط. وقد ألقى العميد الركن نهرا كلمة بالمناسبة جاء فيها: "إنّ بندقيتكم هي الحقّ والشرعية التي يجب أن تبقى مُصوّبة دائماً تجاه مكامن الأخطار المحدقة بالبلاد، وفي مقدَّمِها، العدو الإسرائيلي الذي يتربص شراً بالوطن عند الحدود الجنوبية، ويواصل تهديداته لسيادة لبنان، والعدو الآخر، أي الإرهاب، الذي دحره الجيش في عملية فجر الجرود، ويستمر في رصد خلاياه النائمة واستئصالها أينما وجدت.

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه المتخرّجون.