الخميس, 21 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أُقيم في قيادة فوج التدخل السادس – رياق حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم إلى العلم، بحضور قائد الفوج ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من ضباط الجيش وذوي المتخرجين.

وألقى قائد الفوج كلمة جاء فيها: "ستنضمون قريبًا إلى رفاقكم في القطع والوحدات، وهذا يستدعي منكم التعلم من خبراتهم والتزود بمعارف إضافية، فكونوا شعلة متقدة بالاندفاع والحماس، وأعطوا المثال في المناقبية والإخلاص ونكران الذات، واعلموا أنّ بلدنا يمر بمرحلة استثنائية شديدة الخطورة نتيجة إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته المتواصلة، ما يضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم".

وختم مهنِّئًا المتخرجين على إِتمام الدورة بنجاح.