حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم في ثكنة غوسطا

الجمعة, 17 شباط 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة غوسطا، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم، حضره قائد الفوج المجوقل العقيد الركن جان نهرا ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وقد ألقى العقيد الركن نهرا كلمة بالمناسبة جاء فيها: بعد أن أنهيتم دورة تنشئة أساسية، أثبتم خلالها جدارتكم في اكتساب المعارف وتحمّل مشقات التدريب، وأهّلتكم للانخراط في الميدان، أوصيكم أن تعطوا المثال لرفاقكم في التزام قواعد الانضباط العسكري، والقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية الأجراء. حافظوا على جيشكم مدرسة في الوطنية ومصنعاً للرجال، تذودون عن حياض الوطن وسيادته واستقلاله.

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.