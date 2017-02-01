حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم في معسكر عرمان للتدريب

الثلاثاء, 14 آذار 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في معسكر عرمان للتدريب، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعسكر العميد جورج القرقفي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط وذوي العسكريين المتخرجين، وقد ألقى العميد القرقفي كلمة بالمناسبة جاء فيها:

"افتخروا بانتمائكم إلى هذا الوطن، وكونوا على مستوى آمال شعبه. تمسكوا دائماً بقواعد الانضباط العسكري، واعطوا الصورة الأسمى والأرقى لكل شباب لبنان. إنكم السواعد البناءة والغد المشرق الواعد، وإليكم يتطلع أهلكم وذووكم الذين يحيطون اليوم بكم، وهم يشمخون برؤيتكم رجالاً على هذا القدر من المسؤولية".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.