الجمعة, 13 كانون الثاني 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في فوج الهندسة - الوروار، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل العميد الركن سعد الله الحمد ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، وحضره المدربون وعدد من الضباط، إلى جانب ذوي المتخرجين. وقد ألقى العميد الركن الحمد كلمة بالمناسبة جاء فيها:" في القريب العاجل، ستلتحقون بالوحدات العسكرية المنتشرة على امتداد مساحة الوطن، لتبدأوا تنفيذ المهمّات العملانية إلى جانب رفاقكم، وستكونون بما تزودتم من معارف قتالية، جزءاً فاعلاً من أداء هذه الوحدات، وتذكروا دائماً أن الوطن أمانة غالية في أعناقنا جميعاً، ونحن سياجه وخشبة خلاصه، فلا تهاون في تأمين حمايته، والحفاظ على استقراره وسيادته واستقلاله، تحت أي ظرف من الظروف".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.