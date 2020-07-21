الأربعاء, 23 أيلول 2020

أقيم في معهد تدريب الأفراد بتاريخ 23 /9 /2020 حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد معهد التدريب العميد الركن يعقوب معوّض ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .

وقد ألقى العميد الركن معوّض كلمة في المناسبة جاء فيها:" تتخرجون اليوم في غمرة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن على أكثر من صعيد، لا سيّما خطر العدو الإسرائيلي والإرهاب، فيما تجهد مؤسسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، لمعالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والمساهمة في نهوض لبنان من تلك الأزمة الحادّة. يترافق ذلك مع عزم قيادة الجيش على ملاحقة المخلين بالأمن وحماية الدولة ومؤسساتها، مقدّمةً التضحيات الجسام وقوافل الشهداء والجرحى على مذبح الوطن".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.