الخميس, 18 أيار 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد العميد الركن محمد ضاهر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن ضاهر كلمة في المناسبة جاء فيها: "أتيتم من مختلف المناطق وعَبَرْتم باب المؤسسة العسكرية عن قناعة متطلعين إلى خدمة الوطن. اليوم، إذ نحتفل بتخرجكم وانضمامكم إلى رفاقكم في وحدات الجيش، تَجْمعكم بزة واحدة وعقيدة عسكرية وراسخة، ويدفعكم انتماؤكم إلى المؤسسة وحدها نحو ميدان الحياة العسكرية، بعدما تركتم وراءكم كل أنواع الانتماءات الأخرى".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.