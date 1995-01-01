الخميس, 22 حزيران 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد - عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد العميد الركن محمد ضاهر ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن ضاهر كلمة في المناسبة جاء فيها: "يشكل تخرجكم اليوم الخطوة الأولى في مسيرة طويلة حافلة بالجهد والعطاء، وعما قريب ستغادرون هذا المعهد لتلتحقوا بوحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة البلاد وستنضمون إلى رفاقكم في مسيرة الشرف والتضحية والوفاء".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.