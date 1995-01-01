الثلاثاء, 04 تموز 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة سعيد الخطيب- حمانا حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد موقع حمانا ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد متري النمار قائد الموقع كلمة في المناسبة جاء فيها: "إن من ضرورات الواجب الوطني أن يقف العسكريون سدًّا منيعًا يردّ عن لبنان واللبنانيّين شر الأعداء ولا سيما العدو الإسرائيلي والإرهاب، مع ما يرافق ذلك من أخطار ومشقات، تحديدًا في أوقات الشدائد. كونوا سبّاقين إلى التميُّز، ساعين دائمًا إلى تحقيق الأفضل والتفوّق على الذات، واعلموا أنّ قوّة الوحدة من قوّة عناصرها، وأنّ لكل منكم دورًا أساسيًّا في نجاح وحدته".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.