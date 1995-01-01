الأربعاء, 05 تموز 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة الكتيبة 55 في السماعية ــ الجنوب حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة الخامس ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وألقى العميد الركن ادغار لاوندوس قائد اللواء كلمة في المناسبة جاء فيها: "تذكّروا دائمًا أن صون إرث جرحانا وشهدائنا الأبرار لا يكون إلا ببذل أقصى التضحيات، فكما تُبنى الجيوش بالإمكانات المادية، فإنها تقوى وتستمر بإرادة عناصرها واحترافهم وصبرهم في وجه الملمّات. اللبنانيون يحمّلونكم مع رفاقكم آمالهم وتطلّعاتهم، لذا كونوا على قدر هذه التطلعات، فالجيش هو الضمانة الأكيدة لوطننا وعنوانه عزّته وكرامته".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.