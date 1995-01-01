الخميس, 06 تموز 2023

أقيم في معهد الرتباء - بعلبك حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط إلى جانب ذوي المتخرجين.

وألقى العميد الركن بيار بو عساف قائد المعهد كلمة في المناسبة جاء فيها: "قريبًا ستضمّون سواعدكم إلى سواعد رفاقكم في مهمة الدفاع عن الأهل والأرض ضد العدو الإسرائيلي والإرهاب وكلّ من يحاول التعرض لسلامة الوطن وأمنه واستقراره. اعلموا أن ذلك هو اختبار لكم تثبتون فيه أهليتكم العسكرية والتزامكم الواجب وولاءكم الوحيد للمؤسسة، فإن أهملتم وتقاعستم سقطتم في التجربة، وإن أصبتم نلتم عن جدارة فخر الانتماء إلى الجندية وشرف خدمة الوطن".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.