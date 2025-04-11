الجمعة, 11 نيسان 2025

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد الرتباء- ثكنة محمد مكي- بعلبك، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

ألقى العميد الركن سيمون زغيب قائد المعهد كلمة في المناسبة جاء فيها: " تكللون اليوم تخرجكم بأداء يمين الذود عن الوطن بعد أن آمنتم بالجيش كملاذ نهائي وضامن لاستمرار بلدنا، فأسرعتم للانخراط طوعًا في المؤسسة العسكرية عندما سنحت الفرصة لذلك، ملتزمين برسالة الجندية التي حملتم قيمها خلال فترة تدريبكم، وهي مستمرة معكم طيلة حياتكم العسكرية. هذا دليل على إيمانكم بأنّ نهوض وطننا لن يكون إلّا بتضافر جهود أبنائه وانضوائهم تحت راية العلم اللبناني، وتحصينه من التهديدات الداخلية والخارجية".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.