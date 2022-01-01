الثلاثاء, 06 كانون الأول 2022

أقيم في معهد تدريب الأفراد - عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد العميد الركن محمد ضاهر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .

وألقى العميد الركن ضاهر كلمة في المناسبة جاء فيها:" كونوا منارة لمواطنيكم، وناراً على الأعداء المتربّصين بهِم شراً، وفي مقدَمِهم العدوُّ الإسرائيليُّ صاحبُ السجل الأسود في الاعتداء على لبنان والمحاولاتِ المستمرة للنيلِ من وحدة شعبِهِ وسيادتِهِ واستقلالِه، والسيطرةِ على ثرواتِهِ الطبيعية، ثمَّ الإرهابُ الذي لمْ تسلمْ من حقده وأعماله الإجراميةِ جميعُ الفئاتِ والمناطقِ اللبنانية، بهدف النيل من تماسُك المجتمع اللبناني وصيغة العيش المشترك بين أبنائِه".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.