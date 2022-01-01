الخميس, 15 كانون الأول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة أحمد طبيخ – اللبوة حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة التاسع العميد الركن كمال نهرا ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .

وألقى العميد الركن نهرا كلمة في المناسبة جاء فيها:" لقد اجتاز لبنان من فترات ليست ببعيدة مخاطر وتحديات كثيرة مرّ بها، وذلك عائد إلى عواملِ قوّته وفي طليعتها الجيش الذي وَقَفَ بشجاعة في وجه مخططات العدو الإسرائيلي لاستهداف بلدنا، وتَمَكَّنَ بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية من تفكيك عشرات شبكات التجسس والعمالة التي زرعها هذا العدو في مختلف المناطق بهدف النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما تتبَّعَ الخلايا الإرهابيّة وفكّك الكثير منها وأحبط خططها التخريبية".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.