الخميس, 05 كانون الثاني 2023

أقيم في ثكنة الياس أبو سليمان - أبلح حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد منطقة البقاع العميد الركن روجيه لطوف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .

وألقى العميد الركن لطوف كلمة في المناسبة جاء فيها:" آمالُ اللبنانيين معلّقة بكم وبرفاقكم في مختلف وحدات الجيش. سوف تتحملون منذ لحظة التحاقكم مسؤولية الحفاظ على أمن بلدنا. لا شك في أنكم جديرون بهذه المسؤولية لأنّ كلًّا منكم تربّى في كنف عائلة مؤمنة بلبنان، وتلقّى منذ الصغر مبادئ المواطنة الحقة حتى اختار الانخراط في الجيش".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.