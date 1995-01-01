الأربعاء, 25 كانون الثاني 2023

أقيم في معهد تدريب الأفراد حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد معهد تدريب الأفراد بالوكالة العميد الركن محمد ضاهر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .

وألقى العميد الركن ضاهر كلمة في المناسبة جاء فيها: "كونوا منارة للبنانيين الذين يقدِّرون عالياً دورَ الجيش، ويراهنون عليه لحماية البلاد وإنقاذِها عندَ كلِّ عاصفةٍ ومفترقٍ خطير، وَلْيَسْعَ كلٌّ منكم إلى تحسين مستواه الجسديّ والعلمي حتى يكون جديرًا بالقسم. فلا مجال للتهاون، لأنّ الفائز هو دائماً الأقوى إرادة والأفضل علمًا وكفاءة. وإذا كانت الظروف دقيقة والتحديات كبيرة، فإنَّ عزيمتنا صلبة واستعدادنا للتضحية لا يعرف حدودًا، ولن نرضى بأقل مما يُطَمْئِن اللبنانيين ويحفظ أرواحهم، ويرتقي إلى مستوى الإرث النيّر الذي تركه لنا شهداؤنا وجرحانا الأبطال".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.