الأربعاء, 01 آذار 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد العميد الركن محمد ضاهر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن ضاهر كلمة في المناسبة جاء فيها: "كونوا منارةً لأبناء بلدكم في الظروف الحالكة، وابقوا جاهزين للتصدي للأعداءِ المتربّصينَ بنا شرًّا، وفي مقدَمِهم العدوُّ الإسرائيليُّ الساعي دائماً للنيلِ من وحدةِ اللبنانيينَ وسيادة لبنان واستقلالِه، ثمَّ الإرهابُ الذي يستهدف بحقِدِهِ وأعمالِه الإجراميةِ جميع الفئاتِ والمناطقِ اللبنانية".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.