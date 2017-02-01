حفل تقديم جنود ومجندين ممددة خدماتهم للعلم وتخريج دورة تنشئة مغوار باسم الرقيب المغوار الشهيد بلال العامودي

الجمعة, 08 كانون الأول 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، بحضور وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصّراف وقائد المدرسة العقيد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوين، احتفال تقديم جنود ومجندين ممددة خدماتهم للعلم وتخريج دورة تنشئة مغوار باسم الرقيب المغوار الشهيد بلال العامودي.

وبعد أداء القسم وتسليم الشهادات للمتخرجين، وتسمية الدورة، ألقى العقيد الركن مخول كلمة بالمناسبة، هنأ فيها المتخرجين وأثنى على جهود المدرّبين، ثمّ قدّم الوزير الصّراف دروعاً تكريميّة لعائلة الشهيد ولقائد المدرسة ولطليعيّ الدورتين، كما سلمه قائد المدرسة درع الجيش التذكاريّ. Anchor

وفي الختام نفّذت الوحدات المتخرجة عروضاً عسكرية متنوعة وتمريناً تكتياً بالذخيرة الحية.