حفل تقديم رتباء اختصاصيين متمرنين للعلم

الجمعة, 01 تشرين الثاني 2019

أقيم بتاريخ 1 / 11 / 2019 في معهد التعليم ــ ثكنة محمد مكي ــ بعلبك، حفل تقديم رتباء اختصاصيين للعلم، بعد أن أنهوا بنجاح فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد معهد التعليم بالوكالة العميد الركن عبدالله حوراني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وقد ألقى العميد الركن حوراني كلمة بالمناسبة جاء فيها: " إنّ جيشكم ينتظركم لتشاركوا إلى جانب رفاقكم في مهمة الدفاع عن الوطن بكلّ ما أوتيتم من عزم وإرادة وتصميم. ولا يستهينَنَّ أحد منكم بدوره في أيّ موقعٍ كان، فأسلحة الجيش البرية منها والبحرية والجوية كما الاختصاصات العسكرية على تنوّعها، هي بمثابة سلسلة مترابطة الحلقات متكاملة في ما بينها، يحتاجها الجيش جميعاً لتعزيز تماسكه وقدرته على إنجاز مهمّاته بجدارة وفعالية".

وفي ختام الحفل أقيم عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.