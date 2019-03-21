الخميس, 04 نيسان 2019

ترأس العميد عماد الحاج شحادة ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، حفل تقديم رتباء وجنود متمرنين للعلم في فوج الهندسة - الوروار، بحضور عدد من الضباط وذوي العسكريين المتخرجين. وقد ألقى العميد الحاج شحادة كلمة في المناسبة جاء فيها:" لقد بدأتم منذ انخراطِكم في صفوف الجيش كتابةَ سيرة حياتِكم بأبجدية العزيمة والإصرار، وأديتم بصوت واحد قسمَ الولاء للعَلَم والدفاع عن لبنان، مجسدين عظمةَ جيشِكم، وتاريخَ شعبِكم بتنوعه وعيشه المشترك ورسالته الحضارية الفريدة. أنتم رصيدٌ وازنٌ من الكفاءاتِ والطاقات، التي سترفع مستوى الاحتراف في وحدات الجيش".

وخُتم الحفل بعرضٍ عسكري.