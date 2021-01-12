الأربعاء, 25 آب 2021

أقيم في معهد تدريب الأفراد بتاريخ 25 / 8 / 2021 حفل تقديم رتيب وجنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم، ترأس الحفل قائد معهد التدريب العميد الركن يعقوب معوّض ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .

وألقى العميد الركن معوّض كلمة في المناسبة جاء فيها:"إن التنشئة العسكرية والوطنية التي تلقّيتموها خلال فترة التدريب، كفيلة بإعدادكم عملانياً ومعنوياً للقيام بالمهمّات التي تنتظركم في الوحدات التي ستلتحقون بها، لكنّها تبقى بحاجة دائماً إلى مزيدٍ من المتابعة والتطوير، للتعامل بكفاءة مع الأسلحة والتجهيزات الحديثة ومع ظروف القتال التي تتحكّم بكلّ معركةٍ على حدة".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.