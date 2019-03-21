الخميس, 27 حزيران 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في معسكر عرمان للتدريب، حفل تقديم رقباء وجنود متمرنين للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعسكر العميد الركن يعقوب معوّض ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وقد ألقى العميد الركن معوّض كلمة في المناسبة جاء فيها:" اخترتم الجندية عن إيمانٍ واقتناعٍ مسارَ حياةٍ لكمْ، وسبيلاً إلى خدمة لبنان والتضحية من أجله، ونكران الذات حتّى الشهادة إذا اقتضى الواجب. فلا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدّر عالياً دور جيشكم، ويراهن عليه لحماية البلاد وإنقاذها، عند كلّ عاصفة ومفترق خطير".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.