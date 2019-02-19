الخميس, 21 شباط 2019

ترأس قائد معسكر عرمان للتدريب العميد الركن رينه حبشي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، حفل تقديم رقباء وجنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم، بحضور عدد من الضباط وذوي العسكريين المتخرجين. وقد ألقى كلمة في المناسبة جاء فيها:" ستلتحقون قريباً في وحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة الوطن، لذا أوصيكم أن تعطوا المثال بين رفاقكم، في التزام قواعد الانضباط العسكري، كما في الاندفاع لتلبية نداء الواجب، والابتعاد عن السياسة والفئوية بمختلف أشكالها. فالمؤسسة العسكرية هي من كل الوطن، وتعمل في سبيل جميع أبنائه بالعدالة والمساواة، وولاء العسكريين لهذه المؤسسة، يجب أن يكون كاملاً ثابتاً في كلّ زمان ومكان".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.