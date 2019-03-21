حفل تقديم مجندين (مددت خدماتهم) للعلم وتخريج وتوزيع شهادات في منطقة كفرفالوس

الخميس, 02 أيار 2019

أقيم في منطقة كفرفالوس، حفل تقديم مجندين (مددت خدماتهم) للعلم وتخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من مختلف وحدات الجيش، بعد أن تابعوا بنجاح دورات "مداهمة"، "قنص تأسيسية" و"مسعف ميداني متقدّم". حضر الحفل قائد مدرسة القوات الخاصة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط، بالإضافة إلى فريق تدريب أميركي وبريطاني وعدد من المدعوين. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة جاء فيها: إن التدريب الذي خضعتم له، وما تضمّن من مبادىء وتقنيات مختلفة، يعتبر وسيلة مهمّة من وسائل الردّ على تهديدات الأعداء. لكنّ هذا التدريب وعلى أهميته، لا يكتمل إلاّ بمزيد من الجهد والمثابرة، والاستفادة من كلّ تطور في مجال اختصاصكم، لذا كونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقكم، وسخّروا طاقاتكم الجديدة في خدمة وحداتكم، لتساهموا في تعزيز إمكاناتها القتالية، وتفعيل أدائها على مختلف الصعد.

وفي الختام، شارك المتخرّجون في تنفيذ تمرين تكتي تخلَّلتْه رمايات بالذخيرة الحيّة.