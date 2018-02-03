الجمعة, 09 آذار 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في لواء المشاة الخامس في السماعية - الجنوب، حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد اللواء العميد الركن جبرائيل معلوف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط. وقد ألقى العميد الركن معلوف كلمة بالمناسبة جاء فيها: "إنَّ الوطن يزهو بكم، ويثمّن الجهود التي بذلتموها خلال فترة التدريب، وقد صرتمْ قدوة لشباب لبنان في الانضباط والعمل الجاد، وستلتحقون قريباً بوحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة الوطن. فاحرِصوا على ترجمة ما تلقيتموه من تدريباتٍ وعلومٍ في سبيل تنفيذ المهمّات الموكلة إليكم، والتعامل بمنتهى الدقة مع العتاد والسلاح الذي سيوضَع في تصرفكم".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.