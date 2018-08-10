الاثنين, 10 أيلول 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة غسان رمان - رومية، حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد فوج المغاوير العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وعدد من الضباط، إلى جانب ذوي المتخرجين.

وقد ألقى العميد الركن القبياتي كلمة في المناسبة جاء فيها:" بعد دحر العدو الإسرائيلي وطرد الإرهاب من لبنان، يقف الجيش في وجه المخاطر، مؤكداً للعالم قدرة الجندي اللبناني على تحمل المسؤوليات وتمسكه بأعلى درجات المناقبية والانضباط. إن تخرجكم اليوم، يشكل الخطوة الأولى في مسار حياتكم العسكرية، وعما قريب ستغادرون هذه الثكنة لتلتحقوا بوحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة البلاد لتتابعوا إلى جانب رفاقكم مسيرة الشرف والتضحية والوفاء".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.