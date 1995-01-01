الخميس, 27 نيسان 2023

أقيم في فوج الهندسة - الوروار حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد اللواء اللوجستي بالوكالة العميد الركن جوني عقل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن عقل كلمة جاء فيها: " ستنضمون غداً إلى رفاق لكم في الجيش، بعد أن تم إعدادكم فكريًّا وجسديًّا لتقوموا إلى جانبهم بتنفيذ مهمات شاقة ومتشعبة، فكونوا على قدر ثقة المؤسسة بكم، واضعين نصب أعينكم أن بقاء لبنان يتوقف على قوة جيشكم ووحدته. لِيَكُن هاجسُكم الدائم الولاءَ المطلق للمؤسسة والوطن، والوقوفَ إلى جانب اللبنانيين لشد أزرهم وتقديم يد العون لهم كلما دعت الحاجة، فهُم يعقدون عليكم الآمال ويرون فيكم ملاذهم الآمن في أوقات الشدائد والصعاب".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه المتخرجون.