الأربعاء, 08 كانون الثاني 2025

أُقيم في ملعب صيدا البلدي حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة الأول ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وألقى العميد الركن الياس سابا قائد اللواء كلمة في المناسبة جاء فيها: "تتجه أنظار اللبنانيين نحوكم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا، وينتظرون منكم القيام بالمهمات التي ستناط بكم على مساحة الوطن عمومًا والجنوب خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. يتأتى ذلك من ثقتهم بالمؤسسة العسكرية التي تمثّل ضمانتهم لمستقبل أفضل ينعمون فيه بالازدهار".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.