حفل تكريمي لعائلات شهداء فوج الأشغال المستقل

الاثنين, 22 تموز 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثَّلاً بقائد فوج الأشغال المستقل العميد محمد بزي أقيم حفل تكريمي لعائلات شهداء الفوج في ثكنة نجيب واكيم ـــ حارة الست، بحضور ذوي الشهداء وعدد من الضباط.

وقد ألقى العميد بزي كلمة جاء فيها: " انبرى شهداء فوج الأشغال المستقلّ للدفاع عن لبنان في عدّة محطّات بطوليّة من تاريخ الجيش، لا سيّما العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، مواجهين بصلابة إيمانهم وعزمهم غدر العدو وآلته الهمجية التي لا تعرف في قاموسها سوى لغة الموت والقتل، فكان قدرهم الاستشهاد وَهُم يسابقون آلة القتل هذه ويعيدون بناء ما دمّرته من جسور ومنشآت، لينالوا شرف الشهادة ذوداً عن سلامة أهلهم وإخوتهم في الوطن."

واختُتِمَ الحفل بعرض عسكري رمزي.