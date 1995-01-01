حفل تكريمي لعدد من آباء العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الأب، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 20 حزيران 2023

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى حفلًا تكريميًّا لعدد من آباء العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الأب في نادي الرتباء المركزي-الفياضية، تضمّن مشاركة من الشاعر طليع حمدان والفنانين نقولا دانيال وطوني كيوان ونيكولا مزهر والمخرج نبيل لبّس.

وألقى قائد الجيش كلمة عايد فيها آباء الشهداء، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية لا تترك شهداءها وعائلاتهم وقال: "الشهداء لا يموتون وهم أحياء في وجداننا لولاهم لما بقي لبنان، أشكركم على تربيتكم الوطنية لأولادكم وتقديمهم على مذبح الوطن".