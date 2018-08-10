حفل تكريمي للضباط العامين المتقاعدين لمناسبة عيد الجيش

السبت, 11 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في قاعة العماد نجيم - اليرزة حفلاً تكريمياً للضباط العامين المتقاعدين لمناسبة عيد الجيش الثالث والسبعين، حضره قائد الجيش العماد جوزاف عون برفقة رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط.

استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثمّ ألقى رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللبنانية اللواء المتقاعد عثمان عثمان كلمة في المناسبة توجه فيها بالشكر إلى قائد الجيش على دعوته، والضباط المتقاعدين الذين لبوا الدعوة، كما شكر الجيش على جهوده ووقوفه في وجه العدو الإسرائيلي والإرهاب.

وقد ألقى العماد عون كلمة أكد فيها أن الضباط المتقاعدين هم سفراء المؤسّسة العسكريّة في المجتمع المدني، ويحملون مبادىءَ الوطنيّة والخُلُق الصادق الذي تربّوا عليه، فينشرونها بين الأجيال الشابّة، ويساهمون في توحيد اللبنانيين تحت علم البلاد في سبيل مستقبل أفضل، لا سيما خلال الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد. وختم بالإعراب عن تقدير المؤسسة العسكرية لهم، لافتاً إلى أن الجيش سيظل دائماً وأبداً عائلتهم الكبرى.

ومما قالاه بالصوت: ...

واختُتم اللقاء بحفل كوكتيل وقطع قالب حلوى على شرف المدعوين.