حفل تكريمي للضباط المتقاعدين لمناسبة عيد الجيش

السبت, 18 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في قاعة العماد نجيم - اليرزة حفلاً تكريمياً للضباط المتقاعدين لمناسبة عيد الجيش الثالث والسبعين، حضره قائد الجيش العماد جوزاف عون برفقة رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط.

استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثمّ ألقى اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري كلمة في المناسبة توجه فيها بالشكر إلى قائد الجيش على دعوته، والضباط المتقاعدين الذين لبوا الدعوة، كما شكر الجيش على جهوده في سبيل الدفاع عن لبنان ووقوفه في وجه العدو الإسرائيلي والإرهاب.

وقد ألقى العماد عون كلمة جاء فيها: "المؤسسة العسكرية هي استمرارية، جيل يسلّم جيلاً لتبقى الشعلة مضاءة. افخروا بما قدّمتم لأنه كان جسر العبور بين هذه الأجيال، وابقوا على ثقة بأن الرسالة التي حملتموها هي همُّنا وهدفُنا. نعدُكم بأننا سنبقى أوفياء لهذه الرسالة مستذكرين رفاقَكم الذين غادرونا باكراً في ساحة الشرف لنبقى نحن ونستمر، وليبقى وطنُنا مُصاناً. سيبقى الجيش الضمانةَ لأمنِ اللبنانيين وأمانهم، والسدَّ المنيع بوجه كل معتدٍ سواء أكان العدو الإسرائيلي أم العدو الإرهابي مهما كانت الأثمان والتضحيات."

واختُتم اللقاء بحفل كوكتيل وقطع قالب حلوى على شرف المدعوين.