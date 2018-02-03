حفل تكريمي للعسكريين المعوّقين والمصابين إصابات بالغة في الخدمة الفعلية والتقاعد في نادي الرتباء المركزي – الفياضية

الأربعاء, 25 تموز 2018

لمناسبة عيد الجيش، أقامت قيادة الجيش قبل ظهر اليوم في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، حفلاً تكريمياً للعسكريين المعوّقين والمصابين إصابات بالغة في الخدمة الفعلية والتقاعد، حضره العميد الركن عبد الرحمن عثمان ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط والمدعوين.

وقد ألقى العميد الركن عثمان كلمة في المناسبة نوّه فيها بتضحيات العسكريين المحتفى بهم، وهنأهم لمناسبة عيد الجيش، ومما قاله: " إذا كانت ظروف إصابة كل منكم قد اختلفت وتعدّدت، فإنّ هدفكم كان واحداً وهو الذود عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسّسات، والحفاظ على كرامة جيشكم. أرى في عيونكم نور الأمل لامعاً زاهياً، وفي جراحكم رمزاً للإرادة المتشبّثة بالحياة. فإصابة الفرد، وإنْ أثّرت في بعض نشاطاته، لا يمكن أنْ تقف عائقاً أمام إصراره، ولا أنْ تَحُول دون إبداعه في نواحٍ عديدة. وقد أثبتّم ذلك مراراً عبر انخراطكم في المجتمع، ومشاركتكم الفاعلة في مجالات الفكر والفنون وغيرها، مؤكّدين أنْ لا مستحيلَ أمام إرادة الإنسان المؤمن برسالة العطاء وخدمة الوطن والمجتمع".