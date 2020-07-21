حفل تكريمي للوحدة الفنلندية لمناسبة بناء مركز تدريب في محلّة الشواكير ــ صور

الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في محلّة الشواكير ــ صور حفل تكريم للوحدة الفنلندية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمناسبة بناء مركز تدريب تابع للواء المشاة الخامس. حضر الحفل قائد اللواء العميد الركن ادكار لاوندس ممثّلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الفنلندية المقدم JUKKA VUORISALMI، وعدد من ضباط الجيش اللبناني والوحدة الفنلندية.

وقد ألقى المقدم VUORISALMI كلمة بالمناسبة، أكّد فيها عزم بلاده على دعم لبنان وجيشه خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات، معرباً عن تقديره لتضحيات المؤسسة العسكرية لحفظ أمن اللبنانيين وأرواحهم.

ثم ألقى العميد الركن لاوندس كلمة جاء فيها:"تولي قيادةُ الجيش حيّزاً كبيراً من اهتمامِها وإمكاناتها لتطوير التدريب، والوصولِ بالعسكريين إلى أعلى مستويات الاحتراف، وتأتي إقامة مركز التدريب لتصبّ مباشرةً في هذا الاتجاه، إذ يتيح تدريب العسكريين على أداء مهمّاتٍ نوعيّةٍ في الأماكن المبنيّة، كما يشكّل مساحةً مشتركةً بيننا وبين اليونيفيل، وبخاصة الوحدة الفنلندية، لتبادل الخبرات العملانيّة والوصول بمستوى تنسيق المهمّات إلى أعلى الدرجات".